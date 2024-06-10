初音ミク　レーシングミク　2017 フィギュア



レーシングミク2017Ver. | ホビージャパン限定フィギュア情報 レーシングミク2017Ver. | ホビージャパン限定フィギュア情報



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日の当たらない場所に飾っていました。中古品なのでご了承願います。フィギュア種類...スケールフィギュア性別...女グッスマグッドスマイル