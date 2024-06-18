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PS4 コットン サターン トリビュート 欧州コレクターズ版 湯のみ付属 未開封
商品番号 K93393472054
商品名

PS4 コットン サターン トリビュート 欧州コレクターズ版 湯のみ付属 未開封
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4コットンサターントリビュート欧州コレクターズ版湯のみ付属新品未開封送料無料同梱可を出品致します。状態など、「商品名」、「商品の状態」のところ、と画像の通りですが、ご覧ください。丁寧に梱包します。発送方法はヤマト運輸メルカリ便無料で発送致します。他に出品が御座いますので、是非ご覧を！同梱致します。IWILLshipoverseas(regularshippingchargeswillapply.tothebuyer.).
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