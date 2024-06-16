【動作未確認】ザ・グレイトバトルV

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商品詳細
「ザ・グレイトバトル5」定価:￥9800#ゲーム#アクション#スーパーファミコン#Otherご覧いただきありがとうございます(*^^*)本機がない為、動作は未確認です。長年自宅保管していたものですので、箱や説明書などに多少の汚れやスレがございます。ご了承願いますm(__)m
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