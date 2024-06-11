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Meta Quest2 128GB + Kiwi designヘッドストラップ
商品番号 T44875587134
商品名

Meta Quest2 128GB + Kiwi designヘッドストラップ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 10,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年6月にAmazonで購入しました。Quest2本体の外箱はありません。ヘッドストラップはkiwidesign(購入価格¥5,980)のアタッチメントをおつけします。本体は4-5ほど使用しましたが、ここ1年使うことなく室内で保管していました。出品前に確認のため起動させましたが、ヘッドセット、コントローラ共に動作に問題ありません。発送はヤマト運輸の宅急便でお送りいたします。#Oculus#オキュラス#クエスト2#meta#VRゴーグル#kiwidesign#キウィデザイン#メタ
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