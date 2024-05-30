江之浦奇譚　杉本博司　サイン本

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杉本博司『江之浦奇譚』刊行記念 限定サイン本 10月1日より予約受付 ...



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「江之浦奇譚」杉本博司定価:￥2900#杉本博司#杉本_博司#本#芸術／写真・工芸サイン本です。2022年に金沢文庫にて購入。