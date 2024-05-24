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JAL B787-8 金鶴丸
商品番号 K81035102820
商品名

JAL B787-8 金鶴丸
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,240 円
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商品詳細

メーカー:JC-Wings社製スケール:S=1/400レジ番号:JA835J状態：新品モデルです。スタンド：付属されていません。素材：ダイキャスト製
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http://narcologia.ru/goods/approximate257520.html
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