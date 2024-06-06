即購入・動確⭕️ 任天堂　Nintendo Switch HAD-S-KABAA

NintendoSwitchJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABA付属品フルセットゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ購入して1ー2ヶ月使いましたが興味がなくなって使わないので出品します。動作確認問題なしで、初期化しておきました！！画面フィルム貼っており、本体、JOYCON、充電器以外は新品です。安全に届くようにプチプチして発送いたします。青のJOYCONのゴムに小さい傷があります。それ以外は家で気をつけながら使用したなので目立った大きな傷はありませんが、中古になりますので、神経質な方は購入をお控えください。#任天堂#Nintendo#スイッチ#Switch



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