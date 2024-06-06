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商品詳細
ニューヨーク発のVISIONAIRE（ヴィジョネア）48MAGICVanCleef\u0026Arpels（ヴァンクリーフ\u0026アーペル）コラボレーション限定3000部シリアルナンバー入りです。シリアルナンバー2152WonKarWaiやSofiaCoppola、GusVanSantにSpikeJonzeといった映画監督をはじめ、おなじみのMarioSorrentiやNickKnight、KarlLagerfeldといったファッション・フォトグラファーなど、総勢25人のアーティストが集結。希少価値が高く、とても価値のある一品ではないかと思います。参加アーティストGregFoley\u0026ImaginaryForces,Showstudio,TheOrphanage,CatherineChalmers,SofiaCoppola,MarioSorrenti,MeCompany,DougAitken,Philip-LorcadiCorcia\u0026PascalDangin,JimJarmusch,SolveSundsbo,FramestoreNY,PedroAlmodovar,KarlLagerfeld,森万里子,WongKarWai,StephaneSednaoui,SpikeJonze,JohnMaeda,BryanSinger,DanHarris\u0026MichaelDougherty,GusVanSant,DanForbes,MarkRomanek,PeterSaville,BrandNewSchool写真家やアーティストなど総勢25名の作品がレンチキュラー印刷(角度によって見え方が変わります)によってシート状になって収録されています。コレクターの方如何でしょうか。部屋のインテリアとして飾るのも良いかと思いますケースの表面にヴァンクリーフ＆アーペル社の18金製アルハンブラ・チャームがありましたが、こちらは無くなってしまった為、本のみ出品します。アマゾンで中古10万~26万円で販売されています。BOXサイズ縦23㎝横15.5㎝高5.5㎝自宅本棚で保管しておりました。箱に汚れがあります。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/preference868738.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant390082.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic614212.html
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VISIONAIRE No.48 ヴィジョネア 48号 MAGIC collaboration with Van ...
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VISIONAIRE 48 MAGIC Van Cleef & Arpels smcint.com
ヴァンクリーフ &アーペル VISIONAIRE No.48 2006年-
Van Cleef \u0026 Arpels×VISIONAIRE 48 MAGIC - www.ankuramindia.com
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ヴィジョネア No.48 マジック / ヴァン・クリーフ＆アーペル | 小宮山 ...
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VISIONAIRE No.48 ヴィジョネア 48号 MAGIC collaboration with Van ...
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ヴァンクリーフ &アーペル VISIONAIRE No.48 2006年-
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