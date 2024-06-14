PS2本体　ファイナルファンタジー12 ffⅫ SCPH-75000 FF

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SONYPlayStation2SCPH-75000FFファイナルファンタジー12限定モデル本体セットに、おまけとしてメモリ2個＋コントローラー1個を追加します。コードを繋ぐと、すぐに遊べます！数回使用したのち、自宅にて箱に入れて保管しておりました。出品にあたりテレビに繋いで本体、ソフトともに動作確認済みです。箱は経年劣化によるへたりや傷がありますが、大きな破れはありません。ご質問や交渉についてもお気軽にご連絡くださいませ。【商品内容物】・“PlayStation2”本体・FINALFANTASYⅫ（ソフト）・ACアダプター・アナログコントローラ（DUALSHOCK2）×1個（スムーズに問題なくご使用いただけます）・電源コード・“PlayStation2”専用縦置きスタンド・取扱説明書・サービスのしおり※「限定オリジナルストラップ」「ご愛用者カード」は欠品しています。おまけ・ニチガン メモリーキング15ブロック×２個・アナログコントローラ（DUALSHOCK2）×1個（方向キーの「下」と「右スティック」が若干効きにくくなっていますが、ご使用いただけます）【注意】必ずお読みください※中古品、素人検品であることをご理解の上、神経質な方はご購入をご遠慮ください。※出品にあたりできる限り細かく確認しておりますが、写真や文章に載せきれないところがあるかもしれませんがご了承の上ご購入ください。※購入後のキャンセル、返品等の対応は致しかねます。