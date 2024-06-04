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- MDR-CD900ST 定番モニターヘッドフォン（箱無し）
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商品詳細
2021年、新品で購入。使用頻度は3週間に1回程度でそれなりに使用感はあります。イヤーパッドのひび割れや劣化は見受けられません。ヘッドバンドのエッジは少し毛羽立っています。標準フォンコネクタのスプリングが一部分伸びてしまっていますが音に関して問題は一切ありません。各部分の状態について詳しくは画像をご覧ください。動作チェック済みで問題ありません。箱なしのため丁寧に梱包してお送りします。中古品であることをご理解いただける方にご購入いただければ嬉しいです。MDR-CD900ST...定価15,800円#SONY#MDR_CD900STヘッドフォン種類...モニターヘッドホン
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