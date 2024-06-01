凪　アクリルアート　直筆サイン入り　サイズ　約３０×４２×０.５

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凪 アクリルアート 直筆サイン入り サイズ 約３０×４２×０.５様々なジャンルで活躍するイラストレーターに焦点を当てたプロジェクト、【東京PROJECT】第一弾となる今回は、〈凪〉に焦点を当て、“東京”をテーマとした描き下ろしビジュアルを中心にファッションだけに囚われないさまざまなアイテムを展開混沌とした東京らしさを追求し続けているTOKYOCULTUARTbyBEAMSが、様々なジャンルで活躍するイラストレーターに焦点を当てたプロジェクト、それが「東京PROJECT」です。第一弾となる今回は、凪、モニョチタポミチ、山北東、それぞれカラーの異なる3名のイラストレーターに焦点を当て、東京をテーマとした描き下ろしビジュアルを中心にファッションだけに囚われないアイテムを展開。こちらは凪のアートワークをアクリルへプリントした作品です。※イラストレーター直筆のサイン入り。スタンドも付属します。■凪イラストレーター。何気ない日常の中で、女の子のかわいい一瞬を描く。装画、CDジャケット、MVアートワーク、広告、コラボレーショングッズなど様々なジャンルで活躍中。サイズ 幅29.7／高さ42／奥行き0.5原産国 日本製素材 アクリル樹脂定価 ３８.５００円(税込)商品確認のため一度開封しております共箱のまま発送いたします画像には見えない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像と商品コメントに疑義があった場合は現物である画像を優先いたします少しでも不安や疑問がある場合は、お気軽にご質問下さい出品は共箱、現状品のみです沖縄、一部離島への発送は中継料金として、別途１.０００円の御協力をお願いいたします(北海道５００円)商品コンディションには個人差がおありだと思いますので、神経質な方の御購入はご遠慮ください商品の特性上、返品＆返金は御容赦下さいご不明な点は御購入前にご遠慮なくご質問下さい分かる範囲でお答えいたします絵画の種類···その他形式···その他主題···その他主な画材···その他