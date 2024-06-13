鈴丸みんた びいどろカフェ　アクリルコースター　コンプリート　入場特典　チェキ

びいどろCafe 鈴丸みんた×STELLAMAPCafeステラマップコラボカフェ描き下ろし アクリルコースター コンプリート 全8種入場特典 描き下ろしペーパー 全1種チェキ風カード 大進寝顔 1枚※ご希望の場合、コースターが入っていた緑の袋も同封可能です。中身確認、写真撮影の際に開封しておりますのでご了承下さい。目立つ傷はありませんが初期スレ等気になる方はご遠慮ください。防水、補強の上発送致します。バラ売り不可即購入可