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- 鈴丸みんた びいどろカフェ アクリルコースター コンプリート 入場特典 チェキ
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商品詳細
びいどろCafe 鈴丸みんた×STELLAMAPCafeステラマップコラボカフェ描き下ろし アクリルコースター コンプリート 全8種入場特典 描き下ろしペーパー 全1種チェキ風カード 大進寝顔 1枚※ご希望の場合、コースターが入っていた緑の袋も同封可能です。中身確認、写真撮影の際に開封しておりますのでご了承下さい。目立つ傷はありませんが初期スレ等気になる方はご遠慮ください。防水、補強の上発送致します。バラ売り不可即購入可
http://narcologia.ru/goods/message197227.html
http://narcologia.ru/goods/response236142.html
http://narcologia.ru/goods/seamless210529.html
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