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鈴丸みんた びいどろカフェ　アクリルコースター　コンプリート　入場特典　チェキ
商品番号 M89412306480
商品名

鈴丸みんた びいどろカフェ　アクリルコースター　コンプリート　入場特典　チェキ
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 6,258 円
在庫状況 あり

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商品詳細

びいどろCafe　鈴丸みんた×STELLAMAPCafeステラマップコラボカフェ描き下ろし　アクリルコースター　コンプリート　全8種入場特典　描き下ろしペーパー　全1種チェキ風カード　大進寝顔　　　　1枚※ご希望の場合、コースターが入っていた緑の袋も同封可能です。中身確認、写真撮影の際に開封しておりますのでご了承下さい。目立つ傷はありませんが初期スレ等気になる方はご遠慮ください。防水、補強の上発送致します。バラ売り不可即購入可
http://narcologia.ru/goods/message197227.html
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