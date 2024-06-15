悪魔城伝説　箱・説明書あり、動作確認済み

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「悪魔城伝説」定価:￥6500#ゲーム#アクション#ファミコン#Other・付属物は写真にあるものが全てです。なお、６、７枚目の写真にあるテレビは、出品物に含みません。・動作確認済みです（６、７枚目の写真参照）。・年月相応の傷みがあります。状態は写真にてご確認下さい。素人保管ですので、ケースや付属物も含め、細かな汚れなど気になる方はご遠慮願います。・自宅に喫煙者、ペットおりません。・すり替え等防止の観点からも、返品はお受け出来ません。