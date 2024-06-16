M3915●江戸明治和本等＞名物往来文宝蔵［名物往来］（江戸中期・村田板）

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M2932○江戸明治和本○〈新板〉大坂進・返状 元禄頃 稀書往来物 ...



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月岡芳年 画集 Yoshitoshi Tsukioka 初版 - アート/エンタメ



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●江戸明治和本●名物往来文宝蔵［名物往来］（江戸中期・村田板）【判型】中本1冊。縦185粍。【作者】不明。【年代等】江戸中期刊。［江戸］村田治郎兵衛板。【備考】分類「往来物」。『名物往来文宝蔵』は、「先、洛陽西陣之綾織、上京誂染、室町呉服、鼠屋柄糸、岩井具足、埋忠鉄仁、正阿弥鍔、御影堂扇、御所文庫、内裏雛…」と京都の名産・名物から書き始め、以下、各地の農産物、海産物、工芸品、加工食物、醸造品などを随意に列挙する。ただし末尾は若干の分類意識によっており、「衣服之品」「異国之渡物（衣類・薬種・金石・工芸品等）」の数々を列記する（末尾は諸本によって若干の異同がある）。諸国名物を題材にした寛文9年刊『江戸往来』、貞享5年刊『日本往来』、貞享頃刊『名物往来（仮称）』、享保12年刊『古今銘物往来』などはいずれも地域別または品目別に列記するのが常であり、この点、本往来は特異である。なお、刊年を明記する最古本は安永7年刊『〈新版大字〉諸国名物往来』だが、同書題簽角書に「新版」の二字を加えるから初板本はさらに遡るとも考えられる。★改装・原題簽付・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。