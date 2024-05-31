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【激レア・未使用】任天堂 ディスクシステム 本体
商品番号 D52201108006
商品名

【激レア・未使用】任天堂 ディスクシステム 本体
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 25,662 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂ディスクシステム本体一式になります。30年前に購入しコレクションしていました。未使用に近いディスクシステム本体をお探しの方にお譲り致します。《商品状態》本体確認のため袋から出したり入れたりしているため軽微な小傷は出来てしまっているかもしれません。気にされる方はご遠慮ください。なお、未使用に価値があるので動作の確認はしておりません、万が一動かない場合でも返品返金はお断り致します。30年前のものなので、本体内部のベルトは経年により切れている可能性がございます。※本体と保証書の製造番号も一致しています。※箱のダメージは年式相応です。《配送》丁寧に梱包し迅速に発送させていただきます。#任天堂#ディスクシステムO12201210-198880-478K1389
http://narcologia.ru/goods/Lincoln194202.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic800337.html
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