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- 【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
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商品詳細
アクセサリー・パーツ...弓中古の杉藤のコントラバスの弓です※ケースは付属しておりません。2000年に廃盤している商品です現在の同等モデルの価格は45000~50000円程度の商品です品番 4/4No.220BASS.Gー状態ー中古の弓ですが馬毛、チップは新品交換済みです問題なく演奏可能ですお値下げ不可ですレベル...初心者、中級者
http://narcologia.ru/goods/contemplate371977.html
http://narcologia.ru/goods/Addict322318.html
http://narcologia.ru/goods/competitive41081.html
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
http://narcologia.ru/goods/contemplate371977.html
http://narcologia.ru/goods/Addict322318.html
http://narcologia.ru/goods/competitive41081.html
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G
【馬毛チップ交換済み】杉藤 コントラバス 弓 4/4 No.220 BASS.G