図鑑　セット　13冊

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商品詳細
学研の図鑑LIVEライブ昆虫、動物、鳥、植物、爬虫類・両生類、危険生物、人体小学館の図鑑NEO恐竜、魚なぜ？の図鑑 動物講談社の動く図鑑MOVE宇宙、星と星座しぜんとかがくのはっけん！366大体の図鑑は集まっています。小学校での調べ物から長く重宝いたしました。9冊DVD有り動作確認済み昆虫、恐竜のみDVD無しなぜ、しぜんと科学は最初からDVD無し全13冊喫煙者、ペット無し。キレイなものからカバーの破れがあるものまであります。星と星座のDVD見つかりました。夏休みの自由研究にも。ただいまセール価格！
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