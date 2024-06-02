Valve Steam Deck SSD 256GB SD1TB付き

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商品詳細
「ValveSteamDeck256GBNVMeSSD」steamdeck256GBモデルです。 おまけ・専用ケース・Steamdeck用保護ケース(SUPCASEブラック)・ドック(EwinESteamDeck用ドック6-in-1)・MicroSD1TB(SanDiskExtreme1TB)※画面に保護フィルムは貼っていません。※付属品のクリーニングシートは入っていません。2ヶ月間プレイしましたが、丁寧に使っていたので目立った傷や汚れはありません。ただ、中古品ではありますのでご理解のある方のみご購入お願いします。工場出荷時にリセットしてお送りします。#SteamDeck#スチームデック#steamdeck#STEAMDECK#ゲーム機本体
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