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ポケモンカード 151 サンダーex SAR
商品番号 T47890122999
商品名

ポケモンカード 151 サンダーex SAR
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード151サンダーexSARマグネットカードフレーム付き。状態は画像で確認くださいませ。裁断面が少し粗いです。カードの反りなど細かい事が気になる方、完美品を求める方はご遠慮くださいませ。プレイ用としてご検討くださいませ。濡れ折れ対策で、匿名発送予定。#サンダー#sar#ポケモンカード#151
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