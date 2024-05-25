ポケモンカード 151 サンダーex SAR

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商品詳細
ポケモンカード151サンダーexSARマグネットカードフレーム付き。状態は画像で確認くださいませ。裁断面が少し粗いです。カードの反りなど細かい事が気になる方、完美品を求める方はご遠慮くださいませ。プレイ用としてご検討くださいませ。濡れ折れ対策で、匿名発送予定。#サンダー#sar#ポケモンカード#151
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