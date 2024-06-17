【セット】プレイステーション4ソフトセット売り

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商品詳細
プレイステーション4のソフトをセットで販売します。全てプレイ済のものです。￼ディスクに傷はございません。【セット内容】・￼エースコンバット7・ロックマンXアニバーサリーコレクション1+2・￼メタルギアソリッドV￼Thephantompain￼・ドラゴンボールZカカロット￼・FINALFANTASYVIIリメイク・￼ファイナルファンタジーXV・￼ウィッチャー3￼ワイルドハントGOTY・無双￼OROCHI3・モンスターハンターワールド・ファーミングシュミレーター19・ANTHEM⭐︎おまけ⭐︎ファイナルファンタジーコレクション（PS用ソフト）※￼PS4では遊べません。PS1〜3で遊べます。ご了承ください。11タイトル＋おまけ。合計12タイトルです。
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