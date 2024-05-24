トランペットマウスピース Schilke MOST3

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商品詳細
世界トッププレイヤーの東京都交響楽団首席奏者・高橋敦氏と読売日本交響楽団・田中敏雄氏、シルキー社の製作スタッフとの共同開発により完成したマウスピース“MOST”。内径サイズだけでなく、外形、総重量、重量バランス等、多くの研究を重ね、また現地シルキー工場へ赴き綿密なテストを何度も繰り返し、高性能、高品質のマウスピースが完成。どの品番においても程よい抵抗感、及び吹奏感で、タンギング時の歯切れの良さや滑らかなレガート演奏等も可能にしてくれます。また、全ての音域、音量に対して美しい音色で豊かな音楽表現も可能にしてくれるMOSTシリーズは、上級者だけでなく初心者にも十分対応できる本格的なマウスピースです。MOST3（同型機種：シルキー14、バック3C、スロート25、バックボア7）仕上げ：銀メッキ仕上げ定価24200円のところ半額でいかがでしょうか？
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