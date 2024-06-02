③SHINee テミン SUPERSTARトレカ 生産限定盤A

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\u003c未使用品\u003e③SHINeeテミンSUPERSTARトレカ生産限定盤A未使用のまま暗所にて保管しておりましたので全体的に綺麗ですが、一度人の手に渡った事をご理解の上、ご購入お願いいたします。＊硬質カードケースに入れ防水対策をし発送いたします。＊送料無料・匿名配送いたします。#TAEMIN#태민#テミン#SHINee#샤이니#シャイニー