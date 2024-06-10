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大きい額縁　油絵キャンバス用　金枠
商品番号 L12620977040
商品名

大きい額縁　油絵キャンバス用　金枠
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 5,324 円
在庫状況 あり

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商品詳細

油絵の額縁縦80から80.5cm横70cmガラス面(表から図った場合)縦65cm横54cmガラス面に2.5cmの紙？有り紙?幅その他のサイズは写真で確認して下さい。ガラスではなくプラスチックになります。箱はありません。そのままプチプチに包み発送します。油絵のサイズ等詳しくないので質問にはお答え出来ません。
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