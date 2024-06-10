大きい額縁　油絵キャンバス用　金枠

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BXライン 油彩額縁:角箱(かくばこ) 金/銀 13mmネジ付 (アクリル) BXライン 油彩額縁:角箱(かくばこ) 金/銀 13mmネジ付 (アクリル)



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F3 2枚 セット キャンバス 張りキャンバス キャンバス画材 canvas 油絵・アクリル絵に適用 (273mm*220mm*2枚) F3 2枚 セット キャンバス 張りキャンバス キャンバス画材 canvas 油絵・アクリル絵に適用 (273mm*220mm*2枚)

油絵の額縁縦80から80.5cm横70cmガラス面(表から図った場合)縦65cm横54cmガラス面に2.5cmの紙？有り紙?幅その他のサイズは写真で確認して下さい。ガラスではなくプラスチックになります。箱はありません。そのままプチプチに包み発送します。油絵のサイズ等詳しくないので質問にはお答え出来ません。