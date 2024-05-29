万能型マイバチ　激黒朴　オススメ

材質：黒朴直径：1.9cm長さ：38.5cm重さ：写真に掲載グリップ：二重(多孔)メインで使っていたバチの傷をできるだけ落とし、リメイクしたものです。所々小さな傷が残っている場合があります。Xa裏も全良しているのでオススメできるバチです。達人合格やダンガンノーツ裏全良など実績多数あります。ハンドメイド品なのですこし傷がある場合があります。神経質な方は御遠慮下さい。即購入OKです。梱包はプチプチ＋先端保護です。#太鼓の達人#マイバチ#精度#ロール#ロール処理#米ヒバ#朴#アルダー#イエローポプラ#ヒノキ#絆



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