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ps4\u0026acerモニター21.5インチ　カセット2個付
商品番号 E58790943064
商品名

ps4\u0026acerモニター21.5インチ　カセット2個付
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 12,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

このたびはご覧いただきありがとうございます！！ps4とモニターのセット売りです。バラ売りもございます。一個しかないので先に売れた方優先で取り引きさせていただきます。値下げ可能です！コメントよろしくお願いします。使用していた商品のためやや傷や汚れありとさせていただいております。初期化済みです。ps4はCHI-2200Aです！モニターはAcerゲーミングモニターKG221Qbmix21.5インチ応答速度1msFreeSyncスピーカー内蔵しています。コントローラーとその充電コードもついております。一回も使っていないヘッドホンも付けております。写真の中に写っているもの全てです。特に付属品が不足していたりはしないと思いますが、あった場合コメントの方よろしくお願いします。探してみますがなかった場合ご了承ください。箱はありません。1枚目の写真の本体から左側がモニター関連のコードで、それよりも右側がps4関連のコードとなっております。このセットがあればすぐに遊ぶことができます。#acer#ps4#ゲーム#プレイステーション#セット売り
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