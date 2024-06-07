矢沢永吉　DVD BOX THE LIVE STAFF Pass付き

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！矢沢永吉さんのDVDBOX『THELIVE』です。 一緒に付いていたSTAFFPASSとストラップもあります。箱の裏側に少しスレた傷があります。盤面は全部チェックしましたが、目立つ傷はほぼ無かったです。再生したのは、数枚のみで2〜3回程度だったと思います。ケースは、外側がビニール？になっているため、多少スレたダメージがあります。全体的に美品だと思いますが、古いものになりますのでご理解いただける方のみお願いします。高額ですので、写真等をよくご覧になってご判断ください。ご質問あればコメントお願いします。即購入者様優先です。よろしくお願いします！※ご購入前にプロフィールをご一読ください。#矢沢永吉さん#矢沢永吉グッズ#DVD#DVDBOX#THELIVE
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