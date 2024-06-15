VIRTUAL BOY 本体　テトリス セット

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商品詳細
#他の出品中のゲーム機はこちら！■状態・使用感・動作確認済み！■特徴・レアなゲーム機です！✨■付属品・本体・コントローラー・ACアダプタタップ・電池タップ・ACアダプター・Vテトリス■発送について・匿名配送にて発送致します。・梱包は緩衝材を用いた簡易方法となります。■その他・こちらにて値下げ等の操作をしておりますので、 大幅な値下げ交渉等は、お控え下さい。・質問は24h以内に返答いたします。 お気軽にお声掛け下さいm(__)m■検索用#ヴァーチャルボーイ#バーチャルボーイ#Nintendo#ニンテンドー#任天堂#レトロゲーム#テトリス#レアゲーム
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