SHIROBAKO設定資料集＋パンフレット＋グッズ詰め合わせ（9点）

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商品詳細
［内容物］SHIROBAKO設定資料集劇場版SHIROBAKOパンフレット劇場版SHIROBAKO入場特典ミニ色紙3点劇場版SHIROBAKO入場特典原画1点劇場版SHIROBAKO前売り券特典A4クリアファイル1点劇場版SHIROBAKOA4クリアファイルセット（2枚入り）ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントにてお知らせください。
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