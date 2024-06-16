PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型

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商品詳細
■出品内容PS3cecha0060gb・本体・DUALSHOCK3コントローラー・AVケーブル・電源ケーブル・USBケーブル・LANケーブル■商品状態中古品動作確認済PS・PS2・PS3・Blu-ray・DVD・CD読込み確認済経年劣化による傷や汚れ等ありますが、楽しく使っていただけるように簡易清掃しています。細かな点が気になる方、美品をお求めの方はご遠慮ください。#ソニー#プレステ3#プレイステーション3#ps3#PlayStation
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