  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
商品番号 V95434828667
商品名

PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 7,339 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

■出品内容PS3cecha0060gb・本体・DUALSHOCK3コントローラー・AVケーブル・電源ケーブル・USBケーブル・LANケーブル■商品状態中古品動作確認済PS・PS2・PS3・Blu-ray・DVD・CD読込み確認済経年劣化による傷や汚れ等ありますが、楽しく使っていただけるように簡易清掃しています。細かな点が気になる方、美品をお求めの方はご遠慮ください。#ソニー#プレステ3#プレイステーション3#ps3#PlayStation
http://narcologia.ru/goods/Taipei776371.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle208366.html
http://narcologia.ru/goods/browse86791.html
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
PlayStation3 - 未使用品 初期型PS3, 60GB, CECHA00の通販 by はちろう ...
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
SONY ps3本体 初期型 CECHA00 60GB 全ソフト起動画像あり | labiela.com
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
PS3 本体 初期型 60GB CECHA00 【即納】 8109円 www.coopetarrazu.com
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
SONY プレステ3 PS3 60GB 初期型モデル CECHA00 正規激安 www ...
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
ソニー PlayStation 3 初期型 60GB CECHA00 SACD-
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
PlayStation3 - PS3 初期型60GBモデル(CECHA00) PS1、PS2もプレイ可能 ...
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
動作良好】PS3 CECHA00 本体一式-
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
Amazon.co.jp: PS3 CECHA00 初期型 60GB 本体一式 封印シールあり ...
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
ソニー PlayStation 3 初期型 60GB CECHA00 SACD-
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
PS３【ＦＷ４.９０】CECHA００ ６０GB 初期型 PS２対応☆ＳＡＣＤ対応-
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
マザーボード交換！初期型PS3本体 60GB CECHA00 smcint.com
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
PS3 PlayStation プレステ プレイステーション CECHA00 初期型 本体 60GB
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
1円☆ 3.55以下☆ PS3 CECHA00 60GB FW:3.50 SONY プレステ3 初期型 ...
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
初期型 PlayStation3 CECHA00 60GB ＋ソフト2本 ps3 専門ショップ 49.0 ...
PS3 CECHA00 60GB 本体 初期型
買取実績有!!】PS3 本体 CECHA00 60GB 初期型 PS2対応 ブラック 日本製 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru