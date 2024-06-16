Caladrius BLAZE （カラドリウス ブレイズ）　限定版　　PS3



Caladrius BLAZE (限定版)【買取価格】



【中古即納】[PS3]カラドリウス ブレイズ(Caladrius BLAZE) 限定版(20140828)



限定版情報|Caladrius BLAZE(カラドリウス ブレイズ)



買取価格 1,600円】 Caladrius BLAZE 限定版 【PS3】 ゲーム TVゲーム ...



Caladrius カラドリウス ブレイズ 限定版[PS3]



カラドリウス ブレイズ (通常版) - PS3



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Caladrius BLAZE(カラドリウス ブレイズ)



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数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。こちらはプレイステーション3用ソフト 「CaladriusBLAZE（カラドリウスブレイズ） 限定版」です。状態といたしましては外箱にへこみ、破れ等はありませんが底面に薄くて、少し爪が引っかかるようなキズが一ヶ所ございますので画像にてご確認ください。ゲームディスク、ドラマCD、サウンドトラックCDはキズ等は無く、綺麗な状態だと思います。PS3にて動作確認済み。ケース等をアルコール消毒、メンテナンス済みです。あくまで素人ですので、見落としがあるかもしれませんので商品の状態等、気になる事がございましたら、ご購入前に気軽にメッセージください。