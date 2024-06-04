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【新品未使用】プレイステーション5
商品番号 N43807636717
商品名

【新品未使用】プレイステーション5
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 22,200 円
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商品詳細

「プレイステーション5」お祝いで貰いましたが、使わないため出品致します。店舗購入時にすでに開封済みのシールを貼られてしまったともらった際に言われました。【注意事項】配送による箱の傷や凹み等、配送中のトラブルの責任は負いかねます。すり替え防止のため、購入後のキャンセル・返品・返金・交換等は一切お受けできませんので予めご了承ください。上記ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/plaque132507.html
http://narcologia.ru/goods/composite591754.html
http://narcologia.ru/goods/conception160457.html

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