f(x) エフエックス 4walls CD [韓国盤 / 輸入盤] 廃盤 トレカ

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f(x)エフエックス4thアルバム韓国盤4wallsブックレット付CDトレカ(アンバー)#CD#アジア#KPOP#EXO#fx目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態だと思います。再生も確認済みです。素人管理をご理解のほどよろしくお願いいたします。f(x)、4枚目のフル・アルバムがリリース!前作『RedLight』以来、約1年3ヶ月振りに発表する本作は、アルバムをリリースする度にユニークで実験的なコンセプトと差別化された音楽スタイルで、K-POPファンから音楽マニアまで幅広いファン層に支持されているだけに、今回も彼女達ならではの完成度の高い作品となっている。タイトル曲\"4Walls\"は、夢幻的で洗練された雰囲気が際立つ、ディープ・ハウス・ジャンルのEDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)ナンバー。そのほか、様々なスタイルのエレクトロニック・ジャンルの楽曲を全10トラック収録。※本商品のジャケット・カヴァーは、ORANGE4種（裏ジャケ・メンバー別）+WHITE4種（裏ジャケ・メンバー別）の全8種類の中のWHITEビクトリアver.SMFX少女時代クリスタルルナビクトリアアンバーソルリk-popガールズグループエフエックスcdトレーディングカード4wallフォーオール