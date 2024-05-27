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昭和レトロ　天地真理　オルゴール
商品番号 I80853009538
商品名

昭和レトロ　天地真理　オルゴール
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和レトロ　天地真理　手動式のオルゴール　曲名　恋する夏の日半世紀前の物で、写真が全てです。音はなりますがオルゴール機械部分がガタつきます。価値のわかる方、コレクションにいかがでしょうか。#よ昨昭和レトロ　アンティーク　ナツメロ　アイドル　懐かし　おもちゃ　玩具　小道具　水森亜土　マリちゃん　ドリフターズ　テニスコート
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