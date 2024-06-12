BTS テヒョン 写真集、雑誌

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商品詳細
diconは1度見て暗所に保管しておりました。日本語訳が付いております。MeMyselfも1度見て暗所に保管しておりました。シールを1度剥がした跡があります。外袋も破れている所があります。GQの雑誌は未開封です。暗所に保管しておりました。ポスター付きです。即購入OKです。
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