BTS magic shopマジックショップ DVD

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商品詳細
magicshop日本公演ですトレカのみなし何度か視聴しました。丁寧にとりあつかっているため状態はいいです。おまけ付き。（PTD，ソウジュミニフォト）完売商品で貴重なお品です。値下げ不可。＜DVD仕様＞アスペクト:NTSC16:9WIDESCREENCOLOR音声:DIGITALSTEREO字幕:韓国語/日本語リージョンコード:2DURATION:DISC1,2,3ABOUT260MINS#bts#BTS#マジックショップ#magicshop
http://narcologia.ru/goods/troupe335611.html
http://narcologia.ru/goods/calling716050.html
http://narcologia.ru/goods/septet960019.html
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