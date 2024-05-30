FERNANDES ZO-3 ZO-III フェルナンデス 赤系　専用ケース付

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ご覧いただきありがとうございますご購入に関する注意点をプロフィールに記載しておりますので、御一読お願い致します。1台にギターに対して2〜3時間以上時間をかけて整備後の出品で、加えて購入相場、メンテナンス済み、人気度などから金額を設定し、送料高騰などもあり価格交渉はご遠慮いただいております。専用ソフトケース付き（汚れあり）でペグはGOTOH製です。スイッチは換装しています。電池ボックスの蓋は元々なかったので、丁度サイズのアクリル板をはめているだけです。電池を入れると少し外れやすいかもしれません。メンテナンス済みです。（弦高調整、オクターブ調整、フレット磨き、指板レモンオイル、全体的なクリーニング。）弦高 1弦1F≒0.9mm12F≒1.5mm9v電池は輸送事故防止の為付属は致しません。1弦のサドルがあまりわかりませんが、少しサイズが小さいです。演奏には支障ございません。ボディー 赤系カラーネック ボルトオン メイプル 指板 ローズウッドスケール 605mmナット幅42mm22フレット内臓アンプの音出しは良好です！外観は傷や補修が散見しています。主なものとしてはボディー塗装補修2箇所、ペグ固定ビス部のクラック、ポッド下の傷補修などです。その他、小さな打痕や傷、色焼け、数カ所の小さなタッチアップ、ビスのサビなどがございます。ストラップピンの付け変えがありますコンディションは良好です！フレットは7-8割程度です。ネックはストレートです。トラスロッドは未確認通常ピッキングでビビりはございません。電気系統は正常です。弦は消耗品（おまけ程度）とお考えください。プチプチと一部段ボールで梱包しての発送となります。（梱包はリサイクル品）商品説明において、できる限り注意を払ってはおりますが辻褄の合わない重複説明、誤情報などがあった場合、画像優先とお考えください。専用はお断りさせていただいております。97h0177063465タイプ...ミニエレキギターアクセサリー・パーツ...ケース