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The art of crochet : 細方眼編み・ナンバークロッシェ
商品番号 Y49005081121
商品名

The art of crochet : 細方眼編み・ナンバークロッシェ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 6,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

表面に軽くスレ(写真5,6枚目)、折り目(写真4枚目)がみられますが、中身はほぼ新品とてもよい状態です。貴重な本です。自宅保管品です。「Theartofcrochet:細方眼編み・ナンバークロッシェ」大久保蓉子定価:￥1900#大久保蓉子#大久保_蓉子#本#生活／家事
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