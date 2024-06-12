2PM WILD BEAT～240時間完全密着!オーストラリア疾風怒濤のバイト…

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「2PMWILDBEAT～240時間完全密着!オーストラリア疾風怒濤のバイト旅行～〈完全初回限定生産・6枚組〉」2PM/Jun.K定価:￥19000#2PM#JunK#Jun_K#CD・DVD全体的にあまり目立った傷は見受けられませんでした。自宅保管用としては状態は良い方だと思います。