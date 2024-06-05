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OMEGA X ハンギョム 中国ヨントン トレカ
商品番号 Y10455422943
商品名

OMEGA X ハンギョム 中国ヨントン トレカ
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,729 円
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商品詳細

omegaxオメガエックス1stsingleAlbumWHAT'SGOIN’ONOWHAT応募トレカ＼　変更なければ、即購入可能　／＼　　購入前プロフ必読！！！　／☆保管状況(素人管理)日の当たらないところでスリーブに入れて保管☆郵送方法(要相談、金額変動の可能性有)普通郵便、スリーブに入れて発送クラフトボード片面補強(+12円)クラフトボード両面補強(+23円)硬質ケース(+100円)その他ご希望ございましたらお気軽にお申し付け下さい！오메가엑스오엑스OXジェハンフィチャンセビンハンギョムテドンジェンXENジェヒョンケビンジョンフンヒョクイェチャン中国ヨントン
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