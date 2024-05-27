鬼滅の刃 20 21 23巻 外伝 ファンブック 他 雑誌類 14点セット

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■2021年11月号Vジャンプ・ufotable描き下ろし表紙イラストクリアファイル・ヒノカミ血風譚シール■2021年7月号アニメージュ創刊43周年記念号・富豪刑事Balance:UNLIMITEDA4クリアファイル・Fairy蘭丸〜あなたの心お助けします〜、ドゲンジャーズ〜ナイスバディ〜B2サイズ両面ポスター■2021年8月増刊号MAQUIA(マキア)■2021年8月号SPUR(シュプール)・劇場版「鬼滅の刃」無限列車編アニメ描き下ろしクリアファイル■2021年7月号メンズノンノ・劇場版「鬼滅の刃」無限列車編クリアファイル3種＋コミックスカバー■鬼滅の刃20・21・23巻外伝■鬼殺隊見聞録公式ファンブック第1弾・2弾■公式キャラクターズブック参ノ巻上記14点セットです。即購入可。バラ売り・値引き不可。購入した後、未読のまま暗所に保管しておりました。一部折れ等が見受けられるものの、全体的には綺麗な状態かと思います。素人保管の為、神経質な方はご遠慮下さいませ。トラブル防止の為、商品画像をよく確認し、プロフィールをご一読頂いた上でご購入頂きますようお願い致します。質問やご要望がある場合は、必ず購入前にお申し付け下さい。購入後の質問やご要望には一切お答え・検討致しかねますのでご了承下さいませ。まとめて水濡れ防止の袋にお入れし、ゆうゆうメルカリ便のゆうパック、もしくはらくらくメルカリ便の宅急便にて発送する予定です。【検索用】鬼滅の刃竈門炭治郎竈門禰豆子我妻善逸嘴平伊之助錆兎真菰鱗滝村田冨岡義勇胡蝶しのぶ煉獄杏寿郎猗窩座成田凌ラウール上白石萌歌ももクロももいろクローバーZ佐々木彩夏玉井詩織花江夏樹鬼頭明里下野紘松岡禎丞日野聡平川大輔石田彰遊戯王OCG新鋭の女戦士スーパードラゴンボールヒーローズバーダック