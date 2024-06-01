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＆TEAM ファンパーティー限定トレカ TAKI
商品番号 O72901293597
商品名

＆TEAM ファンパーティー限定トレカ TAKI
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年8月5日韓国で行われたファンパーティーの参加者のみにプレゼントされた限定トレカです。硬質ケース・防水対策をし発送致します。
http://narcologia.ru/goods/troupe151511.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln972002.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic36512.html
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