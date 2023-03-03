プレイステーション5 PS5 本体 デジタルエディション　CFI-1200B01

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商品詳細
【付属品完備】プレイステーション5PS5本体デジタルエディション（CFI-1200B01）ディスクドライブ非搭載SONYPlayStation5プレステ5【セット内容】・PS5本体・純正コントローラー・電源コード・HDMIケーブル・USBケーブル・ベース＆ネジ・クイックガイド・セーフティーガイド・外箱、内箱※付属品一式全て揃っています。※すり替え防止のため、ご購入後の返品はご遠慮ください。【商品状態】・初期化済み・動作確認済み本体、コントローラー共に問題ありません。目立った傷汚れはなく、比較的状態の良い商品です。画像もあわせてご確認下さい。「プレイステーション5デジタル・エディションCFI-1200B01」定価:￥44980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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