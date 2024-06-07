・動作確認済み・ボタン操作確認済み・音確認済み・通信確認済み・全体的にキズ汚れあり・充電器なし※ソフトはつきません※値下げ不可。値下げは、こちらのタイミングで行います#Nintendo#任天堂#初代ゲームボーイ#ゲームボーイ#ミクロ#ゲームボーイミクロ#micro#GAMEBOYmicro#GAMEBOY#アドバンス#ゲームボーイアドバンス#ゲームボーイアドバンスSP#ゲームボーイアドバンスsp#ゲームボーイカラー#ゲームボーイポケット#DS#DSi#DSlite#2DS#2DSLL#3DS