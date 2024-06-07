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もっちゃんさん 専用です。牧野富太郎先生の植物大図鑑ですカラー版昭和57年3版 35000円昭和58年初版30000円 続編珍しい2冊セットの収納箱入りです。経年による少しの色褪せ傷は、有ります。写真にてご確認下さい。本の中身は、綺麗です。素人保管につき、ご納得頂けない方心配な方は、お控え下さい。返品返金は、受け付けておりませんどうぞ宜しくお願い致します。