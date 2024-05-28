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プレイステーション5 デジタル・エディション CFI-1200B01
商品番号 T36149652611
商品名

プレイステーション5 デジタル・エディション CFI-1200B01
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 19,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション5デジタル・エディションCFI-1200B01ほとんど遊ぶことなく置いてるだけの状態なりましたので出品します。付属品は全てあります。初期化済です。中古ですので神経質な方はご遠慮下さい。値下げはこちらのタイミングで行います。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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