近世風俗図鑑 第三巻 史実研究の方どうぞ

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商品詳細
タイトル：近世風俗図巻著者：編集委員:菊地貞夫[等]著者標目：菊地,貞夫,1924-出版地（国名コード）：JP出版地：東京出版社：毎日新聞社出版年月日等：1973大きさ、容量等：2冊(解説・はりこみ図複数枚共);40cm注記：監修:高橋誠一郎,楢崎宗重注記：帙入限定版価格：60000円巻次：第3巻別タイトル：芸能︰諸職部分タイトル芸能︰諸職/解説:楢崎宗重[等]出版年(W3CDTF)：1973対象利用者：一般資料の種別：図書言語（ISO639-2形式）：jpn:日本語亡くなった父のコレクションです浮世絵っぽいものですお値下げ、セット売り等ご相談承ります歴史、風俗、浮世絵、史実、研究、日本史発送ですが外箱がありませんので包装紙(防水性)で包んで行います(:D)┓ペコリンチョ
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