★動作良好 FW9.00以下★PS4 本体 CUH-2000 CUH-2100

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商品詳細
★即購入OK‼︎★CUH-2000A【FW8.03】CUH-2100A【FW8.52】■付属品■・本体のみ2台■状態■CUH-2000・ゴム足1カ所なし。封印シールあり・本体擦れすり傷ありますが大きな痛みはありません。CUH-2100・ゴム足あり。封印シールあり。・本体擦れすり傷、若干汚れ感ありますが大きな痛みはありません。★ディスク読み込み、排出等問題ありません。★動作確認済み。★厳重に梱包し発送いたします。よろしくお願いいたしますm(UU)mfw9.00以下9.00以下SONYPlayStation4CUH-2000AB01#ソニー#SONYSONYPlayStation4CUH-2000AB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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