小林麻央 直筆サイン入り写真集まおのきおく帯付 特典メッセージカードＤＶＤ未開封

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商品詳細
小林麻央直筆サイン入り写真集『まおのきおく』帯付特典メッセージペーパー、ＤＶＤ未開封。2005年、都内某所のイベントにて購入。即購入歓迎！宜しくお願い致します。#西田幸樹#本#小林麻央#直筆サイン入り写真集#まおのきおく#MaoKobayashi#KOKORO
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