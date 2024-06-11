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電子ドラム
商品番号 O58564991037
商品名

電子ドラム
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,160 円
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商品詳細

電子ドラムセットおもちゃ本物みたいに叩けます！普通の電子ドラムを購入するまでの間使ってました！配置が使いやすく面白いです！大人でも子供でも*˙˘˙*カラー···ブラックアクセサリー···スティック付きお値下げできません
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