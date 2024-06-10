ファミコン ファミトレソフト 6点、ファミコンソフト1点

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商品詳細
専用ページです。ファミコンソフト1点美味しんぼ箱にダメージがあります。ファミトレソフト6点です。3エアロビスタジオ4ジョギングレース5迷路大作戦6マンハッタンポリス9風雲たけし城二10ベビーキョンシーのあみだ大冒険ソフトは美品です。箱が褪色しています。「10キョンシー」の箱は特にイタミがあります。いずれも画像で確認願います。発送：らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便
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